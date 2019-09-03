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"Охота" на белого хищника: спортивная рыбалка на озере Рица

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© Sputnik / Томас Тхайцук
Озеро Рица расположено на высоте 950 метров над уровнем моря.

Спортивная рыбалка набирает популярность в Абхазии, в том числе спортсмены облюбовали озеро Рица.

Больше всего в озере Рица водится форель и голавль, который также известен как белый хищник. В конце лета вода в озере теплая, и голавль становится активнее. Август - наиболее оптимальный месяц в году для хорошего улова. Форель клюет в основном в начале весны и поздней осенью, когда температура воды опускается.

Рыбаки Ераст Квирая и Андрей Синогач ловят голавля самым легким спиннингом, вес которого вместе с катушкой не превышает 210 граммов. При этом используют несколько видов приманок – колеблющиеся блесны, воблеры, съедобный силикон.

Глубина озера достигает более ста метров. Голавль местные рыбаки ловят вдоль берега, где теплее вода и куда с нависших деревьев падает естественный корм для рыбы. Любители спортивной рыбалки улов отпускают обратно в озеро.



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"Охота" на белого хищника: спортивная рыбалка на озере Рица
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