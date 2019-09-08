23:52 08 Сентября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.00
  • EUR72.89
Поиск
Срочно:
Фото

Свадьба, дети и спецрота: как выбирали президента в Абхазии

Получить короткую ссылку
Темы:
Второй тур выборов президента Абхазии - 2019 (33)
334 0 0
Новости
Все новости
Все новости
  • Выборы президента Абхазии, второй труд
  • Выборы президента Абхазии, второй тур
© Sputnik / Томас Тхайцук
Второй тур выборов президента Абхазии прошел в воскресенье 8 сентября.

Выборы президента Абхазии проходят в воскресенье 8 сентября. На пост главы республики претендуют действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба и глава оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициниа.

Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент. В тандеме с Раулем Хаджимба идет кандидат в вице-президенты Аслан Барциц, занимающий в настоящее время должность начальника экспертного управления Администрации президента Абхазии. Кандидат в вице-президенты в команде Алхаса Квициния - депутат Народного Собрания - Парламента Абхазии Дмитрий Дбар.

Следите за ходом выборов президента Абхазии в текстовой трансляции Sputnik Абхазия>>

Правом голоса обладают все граждане Абхазии, достигшие совершеннолетия и обменявшие старые образцы внутреннего паспорта на новые.

Все о выборах президента Абхазии - в спецпроекте Sputnik Абхазия>>

Темы:
Второй тур выборов президента Абхазии - 2019 (33)


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Свадьба, дети и спецрота: как выбирали президента в Абхазии
Замечаний нет: Квициниа прокомментировал ход выборов в Абхазии
История выборов президента Абхазии
Главный выбор: как и когда голосовали за президентов Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia