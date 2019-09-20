Райская жизнь: Корнские острова в Никарагуа

Корнские острова - это два острова, расположенные примерно в 70 километрах к востоку от карибского побережья Никарагуа.

На островах практически нет движения, а основной вид транспорта - это маленькие тележки для гольфа. И остров Большой Корн, и остров Маленький Корн привлекателен для любителей подводного плавания и океанической рыбалки.