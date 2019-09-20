Райская жизнь: Корнские острова в Никарагуа

На островах практически нет движения, а основной вид транспорта - это маленькие тележки для гольфа. И остров Большой Корн, и остров Маленький Корн привлекателен для любителей подводного плавания и океанической рыбалки.
Корнские острова - это два острова, расположенные примерно в 70 километрах к востоку от карибского побережья Никарагуа.
На островах практически нет движения, а основной вид транспорта - это маленькие тележки для гольфа. И остров Большой Корн, и остров Маленький Корн привлекателен для любителей подводного плавания и океанической рыбалки.
Международный фестиваль авиации, космоса и технологий "Технофест-2019" открылся в Стамбуле во вторник 17 сентября.
Стали известны финалисты крупнейшего конкурса для фотографов любителей со всего мира EyeEm Awards 2019.
Стильные и откровенные: наряды Лондонской недели модыСтильные и откровенные: наряды Лондонской недели модыСтильные и откровенные: наряды Лондонской недели моды
Организаторы ежегодного конкурса Comedy Wildlife Photography Awards, в котором выбирают самые забавные фотографии дикой природы, назвали финалистов 2019 года.
В пятницу 20 сентября Верховный суд Абхазии отказал в иске лидера оппозиционной партии "Амцахара" Алхаса Квициниа, которым он оспаривал решение ЦИК об итогах президентских выборов.
Проигравший на президентских выборах кандидат Алхас Квициниа добивался в Верховном суде признания незаконным решения ЦИК о результатах выборов главы государства, но суд отклонил его иск.
Верховный суд Абхазии не удовлетворил иск проигравшего кандидата в президенты Алхаса Квициниа, которым он оспаривал решение ЦИК об итогах президентских выборов.