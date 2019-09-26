К 80-летию Победы: реставрация монумента "Родина-мать зовет" в Волгограде

Главный монумент мемориального комплекса на Мамаевом кургане в Волгограде "Родина-мать зовет!" ремонтируют к 80-летию Победы.

Сейчас скульптура "одета" в леса, такой жители города не видели ее с момента строительства.

Руководитель реставрационных работ на монументе "Родина-мать зовет!" Владимир Антонов сообщил, что все работы на объекте должны быть завершены к зиме. Кроме того, по проекту, планируется еще и благоустройство вокруг памятника – устройство газона, полива, дорожек.

Мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" - уникальное сооружение, его общая протяженность от подножья до вершины составляет 820 метров. Композиционным центром ансамбля является скульптура "Родина-мать зовет!" Монумент изображает женщину, держащую в руке меч. Фигура господствует не только над Мамаевым курганом, но и городом, она видна на десятки километров.

Высота монумента - 85 метров с мечом, 52 метра без меча. Длина меча - 33 метра, его вес - 14 тонн. Весь монумент весит 8 тысяч тонн. В основании скульптура ничем не закреплена, она стоит под тяжестью собственного веса.

Как продвигаются работы, смотрите в фотоленте РИА Новости.