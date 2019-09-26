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Несравненная Софи Лорен: архивные фото итальянской актрисы

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© AP Photo.
Софи и ее сестра Анна Мария росли без отца, в нищете. Их матерью была Ромильда Виллани, преподавательница игры на фортепиано и несостоявшаяся актриса.

Популярнейшая актриса, блестящая женщина, полная жажды жизни итальянка Софи Лорен празднует сегодня 85-летие.

Софи прославилась в 1950-х. Провинциалка из Неаполя, получившая премию на конкурсе красоты, стала мировой звездой благодаря усилиям продюсера Карло Понти. Она же связала с ним всю свою жизнь, хотя избранник был старше ее на двадцать два года.

В 1956 году Софи уехала покорять США, однако в полной мере открыл актерское дарование Софи Лорен итальянский режиссер Витторио де Сика, у которого она снималась больше всего. А роль в его неореалистической ленте "Чочаре" принесла ей "Оскар".

"Я искренне считаю: ничто так не украшает женщину, как ее вера в свои достоинства", – писала Софи Лорен в своей книге о женской красоте.

Софи Лорен – обладательница премий всех кинофестивалей, звезда таких кинолент, как "Брак по-итальянски", "Вчера, сегодня, завтра", "Подсолнухи", составившая с итальянским актером Марчелло Мастроянни один из самых знаменитых дуэтов в истории кино.

Подборка архивных фотографий актрисы - в фотоленте Sputnik Беларусь.

Теги:
Софи Лорен


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