Несравненная Софи Лорен: архивные фото итальянской актрисы

Софи прославилась в 1950-х. Провинциалка из Неаполя, получившая премию на конкурсе красоты, стала мировой звездой благодаря усилиям продюсера Карло Понти. Она же связала с ним всю свою жизнь, хотя избранник был старше ее на двадцать два года.

В 1956 году Софи уехала покорять США, однако в полной мере открыл актерское дарование Софи Лорен итальянский режиссер Витторио де Сика, у которого она снималась больше всего. А роль в его неореалистической ленте "Чочаре" принесла ей "Оскар".

"Я искренне считаю: ничто так не украшает женщину, как ее вера в свои достоинства", – писала Софи Лорен в своей книге о женской красоте.

Софи Лорен – обладательница премий всех кинофестивалей, звезда таких кинолент, как "Брак по-итальянски", "Вчера, сегодня, завтра", "Подсолнухи", составившая с итальянским актером Марчелло Мастроянни один из самых знаменитых дуэтов в истории кино.

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