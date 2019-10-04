Веселая комедия, глубокая трагедия: премьера по Островскому в РУСДРАМе

Спектакль "На всякого мудреца довольно простоты" в РУСДРАМе получился динамичным, веселым и грустным одновременно.

Комедия в пяти действиях Александра Островского "На всякого мудреца довольно простоты" была написана в 1896 году, в том же году она была впервые поставлена на сцене Александринского театра.

Эта пьеса - одна из самых востребованных на сцене среди всех произведений Островского. В царской России и в СССР ее ставили более 30 раз.

Современные российские театры тоже не обходят стороной комедию, не теряющую актуальность, после распада Советского Союза она была поставлена более 20 раз.

Спектакли по "На всякого мудреца довольно простоты" с успехом шли на сценах Ленкома, Малого театра, Театра на Таганке, Казанского академического театра и многих других.

В 1941 году пьесу поставил театр в Магдебурге, она также шла в Нью-Йорке, Кардиффе, Базеле и даже Дели.

4 октября 2019 года премьера постановки комедии Александра Островского состоялась на сцене сухумского РУСДРАМа.