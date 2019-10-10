Машина времени: музей советского быта в Екатеринбурге

Мебель, вазы, вещи, техника - все предметы со снимков сделаны в СССР. Многие, взглянув на экспонаты, наверняка вспомнят детство или юность, а может быть родственников, чья жизнь еще наполнена этими вещами.
"Сделано в СССР" - надпись, ставшая своеобразным брендом даже в постсоветское время.
Музей открылся в Екатеринбурге. Пространство в музее поделено на тематические зоны:
- комната советской семьи, где можно примерить цветастые олимпийки и поиграть на гитаре, сесть за стол и выучить уроки;
- квартира пенсионерки, где в уютном кресле можно полистать журнал "Здоровье" или книгу мод 1956 года, сфотографироваться на фоне плюшевого ковра с оленями;
- "Красный уголок". Здесь вы увидите портрет Ленина на стене, на столе "Капитал» К. Маркса и Ф. Энгельса, пионерские галстуки и школьную форму и многое другое.
Sputnik приглашает своих читателей на виртуальную экскурсию.
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