Машина времени: музей советского быта в Екатеринбурге

Музей в Екатеринбурге оживляет в памяти посетителей теплые воспоминания из прошлого, из детства или молодости. Итак, Back to USSR.

Мебель, вазы, вещи, техника - все предметы со снимков сделаны в СССР. Многие, взглянув на экспонаты, наверняка вспомнят детство или юность, а может быть родственников, чья жизнь еще наполнена этими вещами.

"Сделано в СССР" - надпись, ставшая своеобразным брендом даже в постсоветское время.

Музей открылся в Екатеринбурге. Пространство в музее поделено на тематические зоны:

- комната советской семьи, где можно примерить цветастые олимпийки и поиграть на гитаре, сесть за стол и выучить уроки;

- квартира пенсионерки, где в уютном кресле можно полистать журнал "Здоровье" или книгу мод 1956 года, сфотографироваться на фоне плюшевого ковра с оленями;

- "Красный уголок". Здесь вы увидите портрет Ленина на стене, на столе "Капитал» К. Маркса и Ф. Энгельса, пионерские галстуки и школьную форму и многое другое.

Sputnik приглашает своих читателей на виртуальную экскурсию.

Смотрите также: