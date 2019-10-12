00:45 13 Октября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.22
  • EUR70.73
Поиск
Фото

Застолье, песни и скачки: праздник урожая на Лыхнаште

Получить короткую ссылку
62 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Томас Тхайцук
Гости и участники на празднике урожая в селе Лыхны.

Праздник урожая прошел на Лыхнаште в воскресенье 12 октября. Села Гудаутского района традиционно приняли в нем активное участие. Сельчане представили гостям дары осени.

После церемонии открытия перед гостями праздника выступили известные абхазские певцы и творческие коллективы Гудаутского района.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Дары абхазской осени: праздник урожая прошел на Лыхнаште

На другом конце Лыхнашты, жители близлежащих сел приглашали гостей к столу, накрытому изысканными национальными блюдами. Каждому селу была отведена отдельная палатка в виде маленького домика.

Особое внимание посетителей Лыхнашты привлекла огромная птица гриф, привязанная у входа в импровизированный двор села Анхуа. По словам жителей села, в абхазской местности этот падальщик практически не встречается, но местный охотник не упустил столь редкую возможность и решил взять хищника живьем. Сидя на цепи, птица разводила своими огромными крыльями, вызывая восхищения у одних и ужас – у других. 

Гости праздника могли насладиться не только едой, но и национальными песнями, плясками, а также старинными спортивными играми и скачками.

Лыхны — одно из самых больших сел в Абхазии. Здесь жили абхазские владетельные князья, родился Нестор Лакоба и виднейший кавказский ученый Георгий Дзидзария. Лыхнашта – историческое место, где проходили всенародные сходы.

Теги:
Абхазия, Лыхны


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Застолье, песни и скачки: праздник урожая на Лыхнаште
Запуск крылатых ракет Калибр с подлодки Колпино в Черном море
Из подводного положения: кадры пусков крылатых ракет "Калибр" в Черном море
Карты Мир и АПРА
Территория "Мира" и "АПРА": новые возможности платежных систем России и Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia