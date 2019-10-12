Застолье, песни и скачки: праздник урожая на Лыхнаште

Праздник урожая прошел на Лыхнаште в воскресенье 12 октября. Села Гудаутского района традиционно приняли в нем активное участие. Сельчане представили гостям дары осени.

После церемонии открытия перед гостями праздника выступили известные абхазские певцы и творческие коллективы Гудаутского района.

На другом конце Лыхнашты, жители близлежащих сел приглашали гостей к столу, накрытому изысканными национальными блюдами. Каждому селу была отведена отдельная палатка в виде маленького домика.

Особое внимание посетителей Лыхнашты привлекла огромная птица гриф, привязанная у входа в импровизированный двор села Анхуа. По словам жителей села, в абхазской местности этот падальщик практически не встречается, но местный охотник не упустил столь редкую возможность и решил взять хищника живьем. Сидя на цепи, птица разводила своими огромными крыльями, вызывая восхищения у одних и ужас – у других.

Гости праздника могли насладиться не только едой, но и национальными песнями, плясками, а также старинными спортивными играми и скачками.

Лыхны — одно из самых больших сел в Абхазии. Здесь жили абхазские владетельные князья, родился Нестор Лакоба и виднейший кавказский ученый Георгий Дзидзария. Лыхнашта – историческое место, где проходили всенародные сходы.