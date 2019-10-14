Розовая россыпь: добыча соли в Крыму

Между Саками и Евпаторией есть соленые озера с грязью. Грязи озера отнесены к категории лечебных и поэтому озеро является местом рекреации.

Сасык-Сиваш — крупнейшее озеро Крыма, расположенное между городами Евпатория и Саки на территории Сакского района.

Когда-то на его месте был залив, но постепенно волны намывали песчаную косу, по которой сейчас проходит дорога, соединяющая Евпаторию и Саки.

Всем, кто едет по трассе Симферополь—Евпатория видны огромные бурты - соляные холмы - здесь осенью добывают соль уже более двух тысяч лет.

Летом соль выпаривается из озера естественным способом под солнцем и ветром. А уже в начале осени можно собирать соленый "урожай".

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