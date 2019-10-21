Мировая классика и балет: фестиваль "Хибла Герзмава приглашает" в объективе Sputnik

Международный оперный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает" прошел в Сухуме на стадионе "Динамо", подробнее в фотоленте Sputnik Абхазия.

В этом году традиционный фестиваль Хиблы Герзмава состоялся на столичном стадионе "Динамо". Для того, чтобы как можно больше зрителей смогли попасть на него, вход на концерт был бесплатным.

На сцене выступили Государственный симфонический оркестр Татарстана под управлением Александра Сладковского, Академический Большой хор "Мастера хорового пения" под руководством Льва Конторовича, а также российский оперный певец, народный артист Башкирии Ильдар Абдразаков.

В программу фестиваля вошли шедевры мировой оперы, такие как: ария Леоноры из оперы "Сила судьбы", ария графа де Сильвы из оперы "Эрнани", куплеты Мефистофеля из оперы "Фауст" и многое другое.

Еще одним ярким событием фестиваля стало выступление юной абхазской балерины, воспитанницы Академии Русского балета в Санкт-Петербурге Кристины Чкотуа. Специально для нее построили балетную площадку.

Читайте также: