Новый урожай, инаугурация и плеяда фестивалей: события октября в Абхазии

Второй месяц осени в Абхазии выдался по-летнему теплым, интересным в сфере культуры и важным в плане политических событий.

Октябрь в Абхазии побаловал жителей и гостей теплой погодой. Температура днем порой повышалась до +23°С, а на пляжах страны все еще можно увидеть отдыхающих, которые предпочитают отдыхать в Абхазии в "бархатный" сезон.

Главным политическим событием октября в Абхазии стала инаугурация вновь избранного президента республики Рауля Хаджимба. Гостями официальной церемонии стали делегации из России, Южной Осетии, Донецкой и Луганской народных республик, Приднестровской Молдавской республики, Нагорного Карабаха и Никарагуа.

Октябрь в Абхазии – время праздника урожая на Лыхнаште и конноспортивных соревнований в селе Мыку. В этом году в республике прошли еще два фестиваля.

Впервые в Абхазии состоялся культурно-спортивный фестиваль "Абаза", в котором приняли участие спортсмены, творческие и фольклорные коллективы из Карачаево-Черкесии и Абхазии.

XVII фестиваль "Хибла Герзмава приглашает" прошел в Сухуме на стадионе "Динамо". В этом году для зрителей вход был свободным. Для гостей фестиваля выступили Государственный симфонический оркестр Татарстана, Академический Большой хор "Мастера хорового пения" и российский оперный певец, народный артист Башкортостана Ильдар Абдразаков.