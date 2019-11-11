Чемпионат по робототехнике и искусственному интеллекту Robocup 2019 в Москве.

На полях московского "Экспоцентра" сошлись ведущие специалисты, а также представители компаний - лидеров в сфере развития технологий ИИ. Мероприятие вызывало интерес не только со стороны экспертов, но и тех, кто далек от IT-сферы в целом.
Берлинская стена разделяла Германию на Восточную и Западную почти 30 лет, и ровно 30 лет назад она пала. Смотрите в фотоленте, как сейчас выглядит территория, на которой стояла Берлинская стена.
Необычные соревнования, подготовка к празднованию 75-летия Победы в Великой отечественной и объятья Трампа - лучшие фотографии недели со всей планеты в подборке Sputnik.
Праздник амшенских армян прошел в Абхазии четвертый раз. На это событие, как и в прошлые годы, съехались представители армянской общины и гости мероприятия со всей республики.
На главной площади страны состоялся торжественный марш, посвященный 78-й годовщине военного парада 1941 года.
Как выполняются поручения исполняющего обязанности главы администрации Сухума Кана Кварчия, над чем сейчас работают коммунальные службы столицы и что им еще предстоит сделать, в материале Sputnik Абхазия.
11 ноября в мире отмечают Международный день энергосбережения. О том, когда в Абхазии начнут экономить электричество и что для этого нужно сделать, Sputnik Абхазия рассказал глава филиала "Энергосбыт" РУП "Черноморэнерго" Инал Лазба.
На совещании у президента обсудили, как заинтересовать молодежь в изучении государственного языка, а также какие проекты необходимы для популяризации абхазского.
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