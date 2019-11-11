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Чемпионат по робототехнике и искусственному интеллекту Robocup 2019 в Москве

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© Sputnik / Hasibeh Esmaili
Чемпионат по робототехнике и искусственному интеллекту Robocup 2019 в Москве.
Sputnik Абхазия

На полях московского "Экспоцентра" сошлись ведущие специалисты, а также представители компаний - лидеров в сфере развития технологий ИИ. Мероприятие вызывало интерес не только со стороны экспертов, но и тех, кто далек от IT-сферы в целом.



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Чемпионат по робототехнике и искусственному интеллекту Robocup 2019 в Москве
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