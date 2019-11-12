Грейс Келли: музе Хичкока и супруге князя исполнилось бы 90 лет

На счету американской актрисы более десяти фильмов, один "Оскар" и слава самой кассовой актрисы своего времени.
На полях московского "Экспоцентра" сошлись ведущие специалисты, а также представители компаний - лидеров в сфере развития технологий ИИ. Мероприятие вызывало интерес не только со стороны экспертов, но и тех, кто далек от IT-сферы в целом.
Берлинская стена разделяла Германию на Восточную и Западную почти 30 лет, и ровно 30 лет назад она пала. Смотрите в фотоленте, как сейчас выглядит территория, на которой стояла Берлинская стена.
Необычные соревнования, подготовка к празднованию 75-летия Победы в Великой отечественной и объятья Трампа - лучшие фотографии недели со всей планеты в подборке Sputnik.
Праздник амшенских армян прошел в Абхазии четвертый раз. На это событие, как и в прошлые годы, съехались представители армянской общины и гости мероприятия со всей республики.
Исполняющий обязанности главы Сухума Как Кварчия рассказал о проблемах города и своих планах по их решению.
В тушении лесного пожара принимали участие местные жители и спасатели МЧС, в соцсетях жители предлагали всем неравнодушным помочь в ликвидации возгорания.
Возглавлявший Центр стратегических исследований с 2006 года Олег Дамения руководил организацией 13 лет, с момента основания ЦСИ.
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