21:56 12 Ноября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.85
  • EUR70.42
Поиск
Фото

Грейс Келли: музе Хичкока и супруге князя исполнилось бы 90 лет

Получить короткую ссылку
1710
Новости
Все новости
Все новости
© AP Photo.
Американская актриса и супруга князя Монако Ренье III Грейс Келли
Sputnik Абхазия

На счету американской актрисы более десяти фильмов, один "Оскар" и слава самой кассовой актрисы своего времени.



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Грейс Келли: музе Хичкока и супруге князя исполнилось бы 90 лет
Мастер-класс от Хабиба: как воспитывать детей
Статистика преступлений в Абхазии
Преступление и наказание: криминогенная обстановка в Абхазии c 2008 по 2018 годы


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться