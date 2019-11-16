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Танец, который спасает жизнь: благотворительный концерт ансамбля "Ерцаху"

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© Sputnik / Томас Тхайцук
Благотворительный концерт "Эрцаху" в филармонии
Sputnik Абхазия

Благотворительный концерт Государственного ансамбля песни и танца "Ерцаху" прошел в Абхазской государственной филармонии в пятницу 15 ноября.

На концерте были представлены абхазские национальные танцы и танцы народов Кавказа. Зрителям были продемонстрированы и новые постановки "Танец Нартов" и "Рассвет" по мотивам нартских эпосов, а княжеский "Цабалский" танец был показан впервые.

Вокально-хоровой ансамбль под руководством Нодара Кварчия исполнил абхазские фольклорные произведения, а доулисты ансамбля презентовали номер "Ритмы Кавказа" с элементами трюков на барабане.

В день концерта основной акции фонда "Ашана" "Спасем жизнь вместе" исполнилось восемь лет. Выручка от проданных билетов на благотворительный концерт составила 100 тысяч рублей. Средства пойдут на лечение подопечной фонда "Ашана" Сабине Пачулия с диагнозом сколиоз четвертой степени. У девочки сильно искривлен позвоночник, ей необходима срочная операция. Стоимость лечения и установления металлических конструкций в Новосибирской клинике составляет 700 тысяч рублей.

Ансамбль "Ерцаху" был основан в 1974 году Народным артистом Абхазии Константином Ченегелия. За эти годы обладатель ордена "Ахьдз-Апша" III степени ансамбль "Ерцаху" побывал с гастролями в десятках стран мира, в том числе в Турции, Румынии, Югославии.

В 2019 году  президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал указ о награждении руководителя ансамбля Вианора Логуа орденом "Ахьдз-Апша" III степени и о присвоении звания "Заслуженный артист Республики Абхазия" артистам ансамбля Маке Квициния, Дауру Пипия и Марине Шинелия.

Теги:
Культурно-благотворительный фонд "Ашана"


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Танец, который спасает жизнь: благотворительный концерт ансамбля "Ерцаху"
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