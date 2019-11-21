"Кавказу" 25 лет: эмоции и краски юбилейного концерта

История создания полюбившегося зрителям ансамбля началась в 1990 году, коллектив с таким называнием в Турции, в городе Адапазар, организовал Кандид Тарба. В него входили представители абхазской диаспоры и братских народов Северного Кавказа.

В 1991 году танцоры приехали в Абхазию на гастроли, а затем отправились в турне по Северному Кавказу. Отечественная война народа Абхазии разрушила планы гастролей ансамбля по Европе.

Вновь ансамбль был воссоздан в 1994 году, по инициативе его художественного руководителя Кандида Тарба. По замыслу Тарба, в коллективе, помимо абхазских танцоров, должны выступать и другие представители кавказских народов.

С тех пор ансамбль воспитал плеяду молодых танцоров, среди которых есть заслуженные и народные артисты Абхазии.

В репертуаре ансамбля абхазские национальные танцы, старинный убыхский танец, осетинский танец "Сима", постановка "Исламей", аварский перепляс, девичий танец и различные вариации лезгинок.

За 25 существования в Абхазии он успел побывать с гастролями во многих городах России, а в этом году к юбилею состоялись большие российские гастроли "Кавказа".

В 2004 году "За большие заслуги в развитии хореографического искусства Республики Абхазия" Кандид Тарба был награжден орденом "Ахьдз-Апша" II степени. В 2009 году Указом президента Абхазии "За большой личный вклад в развитие профессионального хореографического искусства Абхазии" Кандид Тарба был удостоен звания Народный артист Республики Абхазия. В 2011 году Указом президента России Дмитрия Медведева Кандид Тарба награжден орденом Дружбы за вклад в развитие российско-абхазских отношений.

Свой юбилей ансамбль отметил на сцене Государственной филармонии Абхазии.