Роман с табаком: кто из звезд смог бросить курить

В 2019 году люди, победившие никотиновую зависимость празднуют Международный день отказа от курения 21 ноября.

Международный день отказа от курения отмечают по инициативе Международного общества онкологов и при поддержке Всемирной организации здравоохранения каждый третий четверг ноября.

Что происходит с организмом после отказа от курения?

Дыхательная система начинает восстанавливаться на второй день после отказа от никотина. Однако токсины из нее выводятся на протяжении шести месяцев.

Активность работы легких можно проверить при помощи специальных обследований только по истечении шести месяцев. Эти обследования позволяют оценить объем легких. К сожалению, полного восстановления так и не произойдет, поскольку длительное курение привело к необратимым последствиям.

В первые дни отказа от сигарет нервная система находится в стрессовом состоянии, курильщик испытывает так называемую ломку. Самым сложным периодом является первый месяц, а на второй – тяга к никотину существенно уменьшится.

Сердечно-сосудистая система начинает нормализовывать работу уже по истечении нескольких часов. Для полноценного восстановления работы сердца требуется три недели. За это же время сосуды снова приобретают эластичность.

Чтобы в норму пришла работа печени, понадобится пять месяцев восстановления. Печень – единственный орган, способный восстанавливать себя при малейшей поддержке человека. Все что нужно – отказаться от сигарет, алкоголя и вредной еды. По истечении года печень станет абсолютно здоровой.

Желудочно-кишечный тракт нормализует роботу через полгода. За это время исчезнут проблемы с пищеварением, гастрит, причиной которых было активное курение.

Чтобы сделать правильные выводы о том, насколько успешно проходит восстановление организма, спустя полгода следует пройти медицинские обследования. Это не столько для самоуспокоения, сколько для назначения необходимого лечения, которое поможет восстановить здоровье определенных органов и систем.

Есть повод задуматься о влиянии табака на организм и последовать примеру тех, кто победил вредную привычку. Знаменитости, бросившие курить, — в фотоленте.