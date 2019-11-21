22:48 21 Ноября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.84
  • EUR70.70
Поиск
Фото

Роман с табаком: кто из звезд смог бросить курить

Получить короткую ссылку
2510
Новости
Все новости
Все новости
© AFP 2019 / Angela Weiss
Актриса Шарлиз Терон испробовала много способов, пытаясь справиться с зависимостью от сигарет. Достичь цели ей помог гипноз.
Sputnik Абхазия

В 2019 году люди, победившие никотиновую зависимость празднуют Международный день отказа от курения 21 ноября.

Международный день отказа от курения отмечают по инициативе Международного общества онкологов и при поддержке Всемирной организации здравоохранения каждый третий четверг ноября.

Что происходит с организмом после отказа от курения?

Дыхательная система начинает восстанавливаться на второй день после отказа от никотина. Однако токсины из нее выводятся на протяжении шести месяцев.

Активность работы легких можно проверить при помощи специальных обследований только по истечении шести месяцев. Эти обследования позволяют оценить объем легких. К сожалению, полного восстановления так и не произойдет, поскольку длительное курение привело к необратимым последствиям.

В первые дни отказа от сигарет нервная система находится в стрессовом состоянии, курильщик испытывает так называемую ломку. Самым сложным периодом является первый месяц, а на второй – тяга к никотину существенно уменьшится.

Сердечно-сосудистая система начинает нормализовывать работу уже по истечении нескольких часов. Для полноценного восстановления работы сердца требуется три недели. За это же время сосуды снова приобретают эластичность.

Чтобы в норму пришла работа печени, понадобится пять месяцев восстановления. Печень – единственный орган, способный восстанавливать себя при малейшей поддержке человека. Все что нужно – отказаться от сигарет, алкоголя и вредной еды. По истечении года печень станет абсолютно здоровой.

Желудочно-кишечный тракт нормализует роботу через полгода. За это время исчезнут проблемы с пищеварением, гастрит, причиной которых было активное курение.

Чтобы сделать правильные выводы о том, насколько успешно проходит восстановление организма, спустя полгода следует пройти медицинские обследования. Это не столько для самоуспокоения, сколько для назначения необходимого лечения, которое поможет восстановить здоровье определенных органов и систем.

Есть повод задуматься о влиянии табака на организм и последовать примеру тех, кто победил вредную привычку. Знаменитости, бросившие курить, — в фотоленте.



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Роман с табаком: кто из звезд смог бросить курить
"Кастинг" для цитруса: как в Абхазии собирают и сортируют мандарины
Пожар в лесах Абхазии: цифры, детали, очаги распространения


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться