Стрельба в Сухуме: фотографии с места происшествия

Днем в пятницу в Сухуме трое неизвестных в масках устроили стрельбу из автомата в сторону летнего кафе "Сан-Ремо".

Днем в пятницу в Сухуме трое неизвестных в масках устроили стрельбу из автомата в сторону летнего кафе "Сан-Ремо".

Согласно данным МВД на 20:00 пятницы, в результате стрельбы на набережной один человек погиб на месте, второй пострадавший скончался после того, как был доставлен в медучреждение.

Троим гражданам была оказана медицинская помощь, угрозы их жизням нет.

При стрельбе сильно пострадала сотрудница "Сан-Ремо", официантка Доминика Акиртава.

В районе сухумского депо был обнаружен горящий автомобиль, на котором преступники скрылись с места происшествия.