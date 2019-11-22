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Стрельба в Сухуме: фотографии с места происшествия

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Стрельба на набережной Сухума (8)
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Днем в пятницу 22 ноября трое неизвестных в масках подъехали на автомобиле к ресторану "Сан-Ремо" в Сухуме и открыли огонь из автоматического оружия.
Sputnik Абхазия

Днем в пятницу в Сухуме трое неизвестных в масках устроили стрельбу из автомата в сторону летнего кафе "Сан-Ремо".

Днем в пятницу в Сухуме трое неизвестных в масках устроили стрельбу из автомата в сторону летнего кафе "Сан-Ремо".

Согласно данным МВД на 20:00 пятницы, в результате стрельбы на набережной один человек погиб на месте, второй пострадавший скончался после того, как был доставлен в медучреждение.

Троим гражданам была оказана медицинская помощь, угрозы их жизням нет.

При стрельбе сильно пострадала сотрудница "Сан-Ремо", официантка Доминика Акиртава.

В районе сухумского депо был обнаружен горящий автомобиль, на котором преступники скрылись с места происшествия.

Темы:
Стрельба на набережной Сухума (8)


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