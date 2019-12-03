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Ледяное сердце Москвы: на Красной площади открылся ГУМ-каток

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© Sputnik / Екатерина Чеснокова
ГУМ-Каток и ГУМ-Ярмарка на Красной площади.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20191203/1028937813/Serdtse-Moskvy-na-Krasnoy-ploschadi-torzhestvenno-otkrylsya-GUM-katok.html

В праздничном представлении приняли участие олимпийские чемпионки Татьяна Навка и Алина Загитова и двукратный победитель чемпионата четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев.

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка показала отрывок из нового шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств". Вместе с ней на лед вышла обладательница всех титулов в фигурном катании Алина Загитова и двукратный победитель чемпионата четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев.

Темой 14-го сезона ГУМ-катка стал юбилей детской программы "Спокойной ночи, малыши!". Передаче в этом году исполнилось 55 лет. Посетители имели возможность не только покататься на коньках, но и пообщаться и сфотографироваться с любимыми персонажами.

"Для меня это совершенно другой опыт, и это здорово. Я благодарна, что меня пригласили выступать", — цитирует РИА Новости Загитову.

В этом сезоне ГУМ-Каток расширился: обновился ассортимент коньков, стало больше раздевалок и касс. Одновременно кататься теперь могут 450 человек.

© Sputnik / Kirill Kalinnikov
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Первые четыре утренних сеанса в будни можно посещать бесплатно. Традиционно на катке будут проходить бесплатные мастер-классы с чемпионом мира по хоккею Алексеем Яшиным. Выдающийся игрок расскажет всем желающим об особенностях своего вида спорта и покажет свои коронные приемы. Также в этом сезоне на ГУМ-катке пройдут всероссийский турнир по хоккею с мячом среди детей, празднование Дня студента, Дня всех влюбленных и множество других мероприятий.

ГУМ-Каток будет работать с 10:00 до 23:30 вплоть до первого марта 2020 года.

МИА "Россия сегодня" и Sputnik выступают информационными партнёрами ГУМ-Катка, проекта "Новогодние елки в ГУМе на Красной площади" и ГУМ-Ярмарки.

Теги:
ГУМ, Москва


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