V — значит юбилей: Sputnik Абхазия 5 лет

Информационное агентство Sputnik Абхазия было открыто 8 декабря 2014 года. В течение пяти лет портал и радио Sputnik освещают все важные события, происходящие в республике, и рассказывают об актуальных зарубежных новостях.

Информационное агентство Sputnik Абхазия 8 декабря отмечает свой первый юбилей – пять лет. За все время абхазскую версию сайта посетили более 143 тысяч уникальных пользователей, русскую версию – более 12 миллионов человек.

На абхазской и русской версиях сайта вышло 56 495 статей, 6116 видео, 1746 фотолент, 794 раза информация была подана в виде инфографики.

Самые важные новости появляются и на страницах Sputnik в социальных сетях. С каждым годом количество подписчиков увеличивается. Всего за событиями в соцсетях следят 109 444 человек. Больше всего фолловеров у Sputnik в Instagram – около 60 тысяч человек.

В 2017 году Sputnik Абхазия начал собственное прямое радиовещание из студии в Сухуме. Вещание охватывает всю населенную территорию страны. Материалы Sputnik Абхазия активно используются для цитирования 15 информационными ресурсами республики, двумя телеканалами и одной радиостанцией.

В юбилейной фотоленте Sputnik собрал самые яркие кадры о том, как создаются новости, как выглядят те, кто их создает, через что приходится проходить корреспондентам и где они успели побывать за пять лет.