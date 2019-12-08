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V — значит юбилей: Sputnik Абхазия 5 лет

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Информационное агентство Sputnik Абхазия празднует свой первый юбилей. Уже пять лет в такой обстановке корреспонденты, редакторы, бильд-редакторы, выпускающие продюсеры, фотографы, монтажеры и многие другие готовят для читателей самый актуальный контент.
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/102895/90/1028959001.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20191208/1028958128/V--znachit-yubiley-Sputnik-Abkhaziya-5-let.html

Информационное агентство Sputnik Абхазия было открыто 8 декабря 2014 года. В течение пяти лет портал и радио Sputnik освещают все важные события, происходящие в республике, и рассказывают об актуальных зарубежных новостях.

Информационное агентство Sputnik Абхазия 8 декабря отмечает свой первый юбилей – пять лет. За все время абхазскую версию сайта посетили более 143 тысяч уникальных пользователей, русскую версию – более 12 миллионов человек.

© Видео Sputnik
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На абхазской и русской версиях сайта вышло 56 495 статей, 6116 видео, 1746 фотолент, 794 раза информация была подана в виде инфографики.

Самые важные новости появляются и на страницах Sputnik в социальных сетях. С каждым годом количество подписчиков увеличивается. Всего за событиями в соцсетях следят 109 444 человек. Больше всего фолловеров у Sputnik в Instagram – около 60 тысяч человек.  

В 2017 году Sputnik Абхазия начал собственное прямое радиовещание из студии в Сухуме. Вещание охватывает всю населенную территорию страны. Материалы Sputnik Абхазия активно используются для цитирования 15 информационными ресурсами республики, двумя телеканалами и одной радиостанцией.

В юбилейной фотоленте Sputnik собрал самые яркие кадры о том, как создаются новости, как выглядят те, кто их создает, через что приходится проходить корреспондентам и где они успели побывать за пять лет.

Теги:
Радио Sputnik Абхазия, Sputnik Абхазия, Sputnik


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