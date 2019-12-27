Актриса, режиссер и царица: какой запомнится Галина Волчек

Советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссер, худрук Московского театра "Современник" Галина Волчек скончалась в Москве на 87-м году жизни в четверг 26 декабря.

Волчек снялась и сыграла в десятках фильмов и спектаклей, на ее счету также около 50 постановок спектаклей и фильмов-спектаклей, в том числе в театре "Современник", который она возглавляла с 1989 года.

Галина Волчек была удостоена звания "Герой Труда Российской Федерации", "Народная артистка СССР", полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", Лауреат Государственной премии СССР и Премии Президента России.

О том, чем Галина Борисовна запомнилась зрителям и какой она была "за кулисами", — в фотоленте РИА Новости.