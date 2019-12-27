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Актриса, режиссер и царица: какой запомнится Галина Волчек

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© Sputnik / Анатолий Гаранин
Галину Волчек с детства окружал мир кино: ее отец Борис был известным кинооператором, в их доме бывали Сергей Эйзенштейн, Михаил Ромм. Ярчайшая представительница театрального поколения "шестидесятников", Галина Волчек всегда была в центре столичной художественной жизни. На фото — с Владимиром Высоцким.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20191227/1029105927/Aktrisa-rezhisser-i-tsaritsa-kakoy-zapomnitsya-Galina-Volchek.html

Советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссер, худрук Московского театра "Современник" Галина Волчек скончалась в Москве на 87-м году жизни в четверг 26 декабря.

Волчек снялась и сыграла в десятках фильмов и спектаклей, на ее счету также около 50 постановок спектаклей и фильмов-спектаклей, в том числе в театре "Современник", который она возглавляла с 1989 года.

© Sputnik / Сергей Пятаков
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Галина Волчек была удостоена звания "Герой Труда Российской Федерации", "Народная артистка СССР", полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством",  Лауреат Государственной премии СССР и Премии Президента России.

О том, чем Галина Борисовна запомнилась зрителям и какой она была "за кулисами", — в фотоленте РИА Новости.

Теги:
Галина Волчек


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