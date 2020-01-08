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"Голос гения и внешность бога": 85 лет со дня рождения Элвиса Пресли

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© Foto / Gettyimages.ru
Элвис Пресли
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200108/1029169587/Golos-angela-i-vneshnost-boga-85-let-so-dnya-rozhdeniya-Elvisa-Presli-.html

Будущий певец вырос в семье рабочих и воплотил американскую мечту, став баснословно богатым и знаменитым. Вошедший в историю как король рок-н-ролла, Элвис Пресли был одним из самых влиятельных музыкантов своего времени

Сегодня, 8 января, исполняется 85 лет со дня рождения одной из самых знаковых персон мировой музыки – Элвиса Пресли. Спустя многие годы после смерти "Короля рок-н-ролла" никто не сомневается, что Элвис жив – он жив в своем музыкальном наследии, он жив в своих кинокартинах, а главное он жив в своих многочисленных поклонниках, количество которых растет неустанно.

Элвис Пресли считается одним из самых коммерчески успешных исполнителей популярной музыки XX века. В Америке артиста прозвали "королем рок-н-ролла" (или просто "королем"—"The King").

© REUTERS / AAP Image/Mick Tsikas
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Именно Пресли популяризовал рок-н-ролл на весь мир, хотя и был далеко не первым исполнителем этого жанра. Именно он соединил кантри и блюз, дав, таким образом, рождение такому стилю, как рокабилли.

В дискографии певца значатся 23 студийных альбома, 30 мини-альбомов, 7 концертников, 11 сборников и 111 синглов. В 1956 году дебютировал в кино в фильме "Люби меня нежно". После Пресли снимался в более чем 30 кинокартинах, которые так же, как и его музыка, ставали классикой своего жанра.

Несмотря на смерть Элвиса Пресли, его музыка продолжает регулярно выпускаться до настоящего времени, включая помимо многочисленных сборников и переизданий, ранее не изданные записи. В целом, в мире продано более одного миллиарда копий его пластинок.

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