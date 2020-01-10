Второй день протестов в Сухуме: новые митинги и суд по иску Квициниа

В Сухуме со вчерашнего дня продолжаются акции протеста, участники которых требуют признать незаконными итоги прошедших выборов президента и назначить дату нового голосования.

Протестующие, взявшие накануне штурмом здания Администрации президента, не расходились всю ночь. Утром продолжилась акция протеста с требованием отставки президента и проведения новых выборов. Ее участники говорят, что не разойдутся, пока их требования не будут выполнены.

Однако обстановка оставалась довольно спокойной. В Минздраве рассказали, что за два протестных дня два человека получили незначительные ранения.

Ближе к обеду у здания Кабинета министров стали собираться сторонники власти, а также люди, неравнодушные к происходящему в стране. К собравшимся обратился первый вице-премьер правительства Даур Аршба. Он анонсировал митинг в поддержку действующей власти. Однако полноценной акции у Кабмина не состоялось. Сторонники властей отправились к зданию суда, где начиналось заседание кассационной коллегии по иску экс-кандидата в президенты Алхаса Квициниа, оспаривающего итоги выборов.