Политический кризис в Абхазии: третий день в объективе Sputnik

Акции протеста в Сухуме продолжаются третий день. Не смотря на то, что верховный суд принял незаконными итоги президентских выборов, и ЦИК страны должен назначить дату выборов, протестующие не намерены покидать администрацию главы государства.

Митингующие по-прежнему настаивают на том, что Рауль Хаджимба должен сложить с себя полномочия президента страны. Одним из главных событий дня стала встреча премьер-министра Валерия Бганба с представителями оппозиции. Итоги переговоров обе стороны назвали положительными.

Также 11 января состоялась встреча сторонников Рауля Хаджимба в Абхазской Госфилармонии. Они считают, что решение Верховного суда, который признал незаконными прошедшие выборы президента являются неправомерными.

Среди других событий третьего дня политического кризиса можно выделить также сообщение на сайте СГБ Абхазии. В нем говорится, что Служба государственной безопасности Абхазии совместно с Генпрокуратурой и МВД республики проводят комплекс доследственных, оперативно-разыскных мероприятий для установления и привлечения к ответственности организаторов, участников массовых беспорядков и погромов в правительственных зданиях в городе Сухум.

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