Встреча на даче, вечерний поход и отставка: главные кадры четвертого дня протестов

Рауль Хаджимба подал в отставку, в Сухуме протесты сторонников оппозиции переместились к президентской госдаче, а ЦИК назначил новую дату выборов.

Часть митингующих у Администрации президента в Сухуме переместилась из центра города к государственной даче, где находился президент. После этого экс-министр иностранных дел Сергей Шамба заявил митингующим, что Хаджимба "дал мужское слово, что если люди разойдутся, он подпишет указ об уходе". Вскоре подписанный документ о сложении полномочий был продемонстрирован собравшимся.

Незадолго до этого на госдаче Хаджимба встретился с лидерами оппозиции Асланом Бжания и Алхасом Квициниа при участии заместителя секретаря Совета безопасности России Рашида Нургалиева. Представители от оппозиции передали президенту требование участников акции протеста об отставке. Рашид Нургалиев призвал стороны использовать все возможности для мирного урегулирования сложившейся ситуации.

В первой половине для 12 января Центризбирком Абхазии назначил дату новых президентских выборов. Они должны состояться 22 марта 2020 года.





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