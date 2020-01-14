Праздник сотворения мира, или Ажьырныхуа в селе Дурипш

С 1994 года в Абхазии 14 января официально отмечен в календаре как праздничный выходной день Ажьырныхуа, или ка его переводят "День сотворения мира".

В Абхазии традиционно в ночь с 13 на 14 января отмечают один из самых главных праздников – Ажьырныхуа или День сотворения мира.

Это очень древний праздник, который имеет тысячелетнюю историю. Ученые пока еще не смогли точно определить, сколько ему, но, предположительно, более двух тысяч. Если дословно переводить, то это праздник Ажьира – кузни.

У абхазов кузница - это не только мастерская, в которой изготавливают орудия труда. В духовной жизни абхазов кузня занимает особое место, она почитается как "священное место, где присягают, приносят жертвы божеству Шашвы-Абжьныха, дают обеты и молятся". Священными являются и важнейшие инструменты, используемые в кузне. Это - наковальня, клещи и молот. Они именуются "три руки". Все "три руки" кузни неприкосновенны для посторонних лиц. Они передаются по наследству от отца к сыну.

Неотъемлемые атрибуты Ажьырнухуа: холощенный козел белой масти, по одному петуху на каждого члена семьи, сырный пирог в форме круга, изображающий солнце.

В специальном обряде, посвященному богу кузни принимают участие члены семьи или группы родственных семей, за исключением невесток. Возглавляет обряд старший представитель рода.

Помолиться к кузне идут после захода солнца. Самый старший в роду с ореховой палкой с сердцем и печенью жертвенного животного в руке и стаканом вина и произносит молитву.

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