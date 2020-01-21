Отдали дань традициям: образы стран мира в портретах жителей

Фотографы из разных уголков планеты выхватили эти кадры из повседневной жизни. На них - портреты людей в традиционной одежде, которые передают образы целых стран с их самобытной культурой и традициями.
В современном глобальном мире, где все следуют одним и тем же модным трендам, сложно выделиться из толпы, подчеркнуть собственную индивидуальность. Но изобретать велосипед совсем не обязательно, достаточно просто обратиться к корням.
Фотографы из разных уголков планеты выхватили эти кадры из повседневной жизни. На них - портреты людей в традиционной одежде, которые передают образы целых стран с их самобытной культурой и традициями.
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