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Отдали дань традициям: образы стран мира в портретах жителей

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  • Молодой человек в башлыке - традиционном абхазском головном уборе.
  • Мужчины в национальных костюмах в Абхазии.
© AP Photo. Christophe Ena
Японка в кимоно в городе Оита.
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/102799/46/1027994685.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200121/1029281987.html

В современном глобальном мире, где все следуют одним и тем же модным трендам, сложно выделиться из толпы, подчеркнуть собственную индивидуальность. Но изобретать велосипед совсем не обязательно, достаточно просто обратиться к корням. 

Фотографы из разных уголков планеты выхватили эти кадры из повседневной жизни. На них - портреты людей в традиционной одежде, которые передают образы целых стран с их самобытной культурой и традициями. 



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Мужчины в национальных костюмах в Абхазии
Отдали дань традициям: образы стран мира в портретах жителей
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