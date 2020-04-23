Пятый президент Абхазии: церемония инаугурации Аслана Бжания

Церемония началась в 12:00 и длилась всего полчаса. Гостей было немного, так как из-за введенных ограничений в связи с коронавирусом инаугурацию было решено провести в урезанном формате.

На событии присутствовали послы России, Южной Осетии и представитель Приднестровья в Абхазии, спикер и депутаты Парламента, представители религиозных конфессий и СМИ республики.

Во время инаугурации избранный глава государства произнес клятву, затем исполняющий обязанности президента республики Валерий Бганба вручил ему символы президентской власти.

Атрибуты президентской власти Республики Абхазия – штандарт, печать с изображением государственного герба и с надписью "Президент Республики Абхазия", шашка, символизирующая роль президента как главнокомандующего Вооруженными силами Республики Абхазия, и национальный абхазский посох (алабаща) — символ государственной мудрости.

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