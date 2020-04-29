Им сверху видно все: полеты российских истребителей над Балтикой

Российские многоцелевые истребители совершили плановый полет над Балтийским море.

Су-30 предназначен для уничтожения воздушных целей днем и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях, а также на фоне земли при применении активных и пассивных помех, контроля воздушного пространства, блокирования аэродромов противника на большой глубине и действий по наземным и морским объектам

Су-27 - многоцелевой всепогодный сверхзвуковой тяжелый истребитель четвертого поколения, разработанный в ОКБ Сухого и предназначенный для завоевания превосходства в воздухе.