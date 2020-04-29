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Им сверху видно все: полеты российских истребителей над Балтикой

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© Foto / Ministry of Defence of the Russian Federation
Многоцелевые истребители Су-30СМ Балтийского флота во время плановой тренировки по нанесению авиаударов по надводным целям в Балтийском море.
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200429/1030009896.html

Российские военные самолеты выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря.

Российские многоцелевые истребители совершили плановый полет над Балтийским море.

Су-30 предназначен для уничтожения воздушных целей днем и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях, а также на фоне земли при применении активных и пассивных помех, контроля воздушного пространства, блокирования аэродромов противника на большой глубине и действий по наземным и морским объектам

Су-27 - многоцелевой всепогодный сверхзвуковой тяжелый истребитель четвертого поколения, разработанный в ОКБ Сухого и предназначенный для завоевания превосходства в воздухе.

 

 

 



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Им сверху видно все: полеты российских истребителей над Балтикой
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