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Сила и мощь: репетиция авиапарада ко Дню Победы в Москве

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  • Штурмовики Су-25 на репетиции воздушной части парада Победы в Москве.
  • Дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 на репетиции воздушного парада Победы в Москве.
  • Фронтовые бомбардировщики Су-24 на репетиции воздушной части парада Победы в Москве.
  • Тяжелые транспортные самолеты Ил-76 на репетиции воздушной части парада Победы в Москве.
  • Ударные вертолеты Ка-52 Аллигатор на репетиции воздушной части парада Победы в Москве. В центре: один из куполов Покровского собора.
  • Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 на репетиции воздушной части парада Победы в Москве.
  • Тяжелые транспортные самолеты Ил-76 на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
  • Ударные вертолеты Ми-28Н Ночной охотник на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
  • Фронтовые бомбардировщики Су-24М на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
  • Авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения А-50У на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
  • Истребители МиГ-29МСТ на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
  • Истребители МиГ-29 и Су-30СМ на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
  • Репетиция воздушной части парада Победы в Москве
  • Самолет-заправщик Ил-78 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
  • Строй тактическое крыло из истребителей Су-30СМ, Су-35С и бомбардировщиков Су-34 на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
  • Репетиция воздушной части парада Победы в Москве
© Sputnik / Maksim Blinov
Штурмовики Су-25 на репетиции воздушной части парада Победы в Москве.
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200504/1030051099.html

В российской столице прошла репетиция авиационного парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Девятого мая воздушная часть праздника состоится, несмотря на отмену основного парада из-за пандемии коронавируса.

В понедельник Красной площадью пролетели тяжелый транспортный вертолет Ми-26 в сопровождении четырех винтокрылых Ми-8, пять Ми-28Н "Ночной охотник", "Аллигаторы" Ка-52 и вертолеты огневой поддержки Ми-24, модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У, четверка стратегических "Медведей" Ту-95МС.

Также на тренировке были стратегические ракетоносцы Ту-160 "Белый лебедь". Один из них пролетел в сопровождении четырех дальних бомбардировщиков Ту-22М3, другой сымитировал в небе дозаправку от воздушного танкера Ил-78.

Десять самолетов оперативно-тактической авиации Су-34, Су-35 и Су-30СМ выстроили над центром города "тактическое крыло".

Кроме того, в репетиции приняла участие девятка двух лучших российских пилотажных групп "Русские Витязи" и "Стрижи" — они были на боевых истребителях Су-30СМ и МиГ-29.

Завершила тренировку шестерка штурмовиков Су-25 "Грач", окрасившая небо над столицей России дымами цветов государственного флага.



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Ударные вертолеты Ка-52 Аллигатор на репетиции воздушной части парада Победы в Москве. В центре: один из куполов Покровского собора.
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