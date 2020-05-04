Сила и мощь: репетиция авиапарада ко Дню Победы в Москве

В российской столице прошла репетиция авиационного парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Девятого мая воздушная часть праздника состоится, несмотря на отмену основного парада из-за пандемии коронавируса.

В понедельник Красной площадью пролетели тяжелый транспортный вертолет Ми-26 в сопровождении четырех винтокрылых Ми-8, пять Ми-28Н "Ночной охотник", "Аллигаторы" Ка-52 и вертолеты огневой поддержки Ми-24, модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У, четверка стратегических "Медведей" Ту-95МС.

Также на тренировке были стратегические ракетоносцы Ту-160 "Белый лебедь". Один из них пролетел в сопровождении четырех дальних бомбардировщиков Ту-22М3, другой сымитировал в небе дозаправку от воздушного танкера Ил-78.

Десять самолетов оперативно-тактической авиации Су-34, Су-35 и Су-30СМ выстроили над центром города "тактическое крыло".

Кроме того, в репетиции приняла участие девятка двух лучших российских пилотажных групп "Русские Витязи" и "Стрижи" — они были на боевых истребителях Су-30СМ и МиГ-29.

Завершила тренировку шестерка штурмовиков Су-25 "Грач", окрасившая небо над столицей России дымами цветов государственного флага.