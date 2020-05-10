Музыкант и филантроп: лидер группы U2 Боно отмечает 60-летие

10 мая 1960 года родился Пол Дэвид Хьюсон, известный как Боно, лидер, вокалист и один из основателей популярной ирландской рок-группы U2.

Боно родился в столице Ирландии Дублине.

В школьные годы он был членом уличной музыкальной группы Lypton Village: вместе с друзьями выступал в общественных местах, например в автобусах, в основном, эпатируя публику. В те годы он получил свой псевдоним - Боно, причем полностью он звучал как Bono Vox of O'Connell Street (хороший голос улицы О'Коннелл).

В 1976 году была создана группа Feedback, где Боно стал лидером и вокалистом, затем группа была переименована в The Hype, а потом получила окончательное название U2.

На первый концерт U2 пришли всего девять человек.

В 1980 году U2 заключили контракт со звукозаписывающей компанией Island Records и выпустили дебютный альбом "The Boy". В том же году группа отправилась в первое турне по США. Впоследствии, мировое турне U2 в 2005 году было признано самым успешным и прибыльным в истории: музыканты собрали 3 млн человек и заработали 250 миллионов долларов на билетах.

В 2004 году группа заняла 22 место из 100 в рейтинге "Лучшие артисты всех времен" журнала Rolling Stone. В 2005 их включили в "Зал славы рок-н-ролла".

В 2006 году королева Великобритании удостоила Боно почетного рыцарского титула.

Боно активно занимается общественной и благотворительной деятельностью. Особое внимание он уделяет борьбе со СПИДом и поддержке беднейших стран Африки. Он встречался со многими мировыми лидерами, в том числе с Дмитрием Медведевым, когда тот был президентом России.

В июле 2003 году колледж Тринити в Дублине присвоило Боно звание доктора юридических наук.

В 2008 году Боно был удостоен ежегодной премии "Человек мира" , присуждаемой несколькими лауреатами Нобелевской премии мира.

Боно женат на Элисон "Эли" Хьюсон. Они были знакомы со школы, у них четверо детей.