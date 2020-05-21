Свечи и венки: потомки абхазских махаджиров почтили память жертв Кавказской войны

21 мая 1864 года - день окончания Кавказской войны. Ежегодно в этот день в Абхазии чтят память жертв этого исторического события.

Памятные мероприятия в честь Дня памяти жертв Кавказской войны и насильственного выселения горских народов прошли в Сухуме у памятника Махаджирам. Почтить память соотечественников пришли десятки жителей Абхазии.

По инициативе Всемирного абхазо-абазинского конгресса у памятника была зажжена большая памятная свеча.

Абхазская певица Мадина Кварацхелия исполнила колыбельную о судьбе махаджиров "Шьышь нани" на стихи поэта Дмитрия Гулиа.

После собравшиеся опустили в море памятные венки.

21 мая 1864 года – день окончания Кавказской войны. После нее тысячи абхазов вынуждены были покинуть историческую родину и поселиться в Турции, Сирии, Иордании и других странах Ближнего Востока.

Ежегодно дата отмечается абхазскими диаспорами по всему миру. Потомки абхазских махаджиров живут в 50 странах мира. Самая многочисленная абхазская диаспора – в Турции.