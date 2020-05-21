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Свечи и венки: потомки абхазских махаджиров почтили память жертв Кавказской войны

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© Sputnik / Томас Тхайцук
Мероприятия, посвященные Дню памяти жертв Кавказской войны и насильственного выселения горских народов, состоялись в Абхазии 21 мая.
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200521/1030184981/Svechi-i-venki-potomki-abkhazskikh-makhadzhirov-pochtili-pamyat-zhertv-Kavkazskoy-voyny.html

21 мая 1864 года - день окончания Кавказской войны. Ежегодно в этот день в Абхазии чтят память жертв этого исторического события.

Памятные мероприятия в честь Дня памяти жертв Кавказской войны и насильственного выселения горских народов прошли в Сухуме у памятника Махаджирам. Почтить память соотечественников пришли десятки жителей Абхазии.

По инициативе Всемирного абхазо-абазинского конгресса у памятника была зажжена большая памятная свеча.

Абхазская певица Мадина Кварацхелия исполнила колыбельную о судьбе махаджиров "Шьышь нани" на стихи поэта Дмитрия Гулиа.

После собравшиеся опустили в море памятные венки.

21 мая 1864 года – день окончания Кавказской войны. После нее тысячи абхазов вынуждены были покинуть историческую родину и поселиться в Турции, Сирии, Иордании и других странах Ближнего Востока.

Ежегодно дата отмечается абхазскими диаспорами по всему миру. Потомки абхазских махаджиров живут в 50 странах мира. Самая многочисленная абхазская диаспора – в Турции.



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