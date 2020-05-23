Симон Кананит в Абхазии: последнее пристанище апостола

Как повествует предание, в середине I века в Абхазию прибыли апостолы Андрей Первозванный и Симон Кананит. Андрей Первозванный отправился проповедовать вдоль Черноморского побережья Кавказа, а Симон Кананит остался в Псырцхе.

Святой апостол Симон – один из двенадцати учеников Иисуса Христа, по одной из версий - его сводный брат. Апостола Симона часто именуют Зилотом или Кананитом.

Иногда прозвище Зилот (ревнитель) объясняют его принадлежностью к зелотам — иудеям, целью которых было свержение римского владычества. Но он мог вовсе не принадлежать к этой секте, а просто быть благочестивым ревнителем веры.

Согласно библейским преданиям, на свадьбе будущего апостола в Кане Галилейской, Иисус Христос совершил первое чудо – претворил воду в вино. Это событие полностью изменило всю дальнейшую жизнь самого Симона, который последовал за Иисусом Христом. После вознесения Иисуса Христа, в день Пятидесятницы Симон получил дар Святого духа, сошедшего на учеников спасителя в виде огненных языков в Сионской горнице. Вместе с другими Апостолами он вышел на проповедь Евангелия Христова.

Святой Апостол Симон примерно в 55 году н. э. поселился в пещере в окрестностях современного Нового Афона. В ущелье реки Псырцха апостол принял мученическую смерть. По преданию, еще в I веке рядом с пещерой апостола Симона забил целебный источник, который существует до сих пор. Над местом погребения апостола воздвигли храм в его честь.

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