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Симон Кананит в Абхазии: последнее пристанище апостола

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Темы:
Православные храмы Абхазии (19)
1678120
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  • По местам Симона Кананита.
  • По местам Симона Кананита.
  • По местам Симона Кананита.
  • По местам Симона Кананита.
  • По местам Симона Кананита.
  • По местам Симона Кананита.
  • Грот-келья святого апостола Симона Кананита – место паломничества православных христиан.
  • По местам Симона Кананита.
  • По местам Симона Кананита.
  • По местам Симона Кананита.
  • По местам Симона Кананита.
© Sputnik / Томас Тхайцук
23 мая в Абхазии отмечают День святого апостола Симона Кананита. Этот день имеет большое значение для православной Абхазии, так как Симон Кананит проповедовал здесь в I веке нашей эры.
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200523/1014758654.html

23 мая в Абхазии отмечается День святого апостола Симона Кананита, память о котором свято чтут православные христиане республики.

Как повествует предание, в середине I века в Абхазию прибыли апостолы Андрей Первозванный и Симон Кананит. Андрей Первозванный отправился проповедовать вдоль Черноморского побережья Кавказа, а Симон Кананит остался в Псырцхе.

Святой апостол Симон – один из двенадцати учеников Иисуса Христа, по одной из версий - его сводный брат. Апостола Симона часто именуют Зилотом или Кананитом. 

Иногда прозвище Зилот (ревнитель) объясняют его принадлежностью к зелотам — иудеям, целью которых было свержение римского владычества. Но он мог вовсе не принадлежать к этой секте, а просто быть благочестивым ревнителем веры. 

Согласно библейским преданиям, на свадьбе будущего апостола в Кане Галилейской, Иисус Христос совершил первое чудо – претворил воду в вино. Это событие полностью изменило всю дальнейшую жизнь самого Симона, который последовал за Иисусом Христом. После вознесения Иисуса Христа, в день Пятидесятницы Симон получил дар Святого духа, сошедшего на учеников спасителя в виде огненных языков в Сионской горнице. Вместе с другими Апостолами он вышел на проповедь Евангелия Христова. 

Святой Апостол Симон примерно в 55 году н. э. поселился в пещере в окрестностях современного Нового Афона. В ущелье реки Псырцха апостол принял мученическую смерть. По преданию, еще в I веке рядом с пещерой апостола Симона забил целебный источник, который существует до сих пор. Над местом погребения апостола воздвигли храм в его честь.

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Темы:
Православные храмы Абхазии (19)
Теги:
апостолы, Азия, Весь мир, Абхазия


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