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Успели на весну: послабление карантинного режима в городах России

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© Sputnik / Alexandr Kryazhev
Женщины занимаются гимнастикой в Заельцовском парке в Новосибирске.
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200528/1030225073.html

Россия приступила к поэтапному снятию ограничений, введенных из пандемии коронавирусной инфекции.

Смягчать карантинные меры из-за коронавируса начали  23 региона России, где показатели соответствуют первому этапу снятия ограничений. 

Предполагается, что ограничения будут снимать в три этапа.

На первом этапе могут разрешить заниматься спортом на открытом воздухе, прогулки с детьми, работу объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальных дистанций.

С начала эпидемии в 85 российских регионах коронавирусную инфекцию диагностировали почти у 380 тысяч человек, из них 4142 скончались, более 150 тысяч вылечились.



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