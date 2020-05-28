Успели на весну: послабление карантинного режима в городах России

Смягчать карантинные меры из-за коронавируса начали 23 региона России, где показатели соответствуют первому этапу снятия ограничений.

Предполагается, что ограничения будут снимать в три этапа.

На первом этапе могут разрешить заниматься спортом на открытом воздухе, прогулки с детьми, работу объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальных дистанций.

С начала эпидемии в 85 российских регионах коронавирусную инфекцию диагностировали почти у 380 тысяч человек, из них 4142 скончались, более 150 тысяч вылечились.