Звездный привет: космос в фотографиях

Человек всегда задавался вопросом, что таит в себе бескрайнее пространство космоса.
С развитием технологий изучение космоса стало доступнее. Страны запускают в небо космические аппараты новых поколений для разведки и исследования пространства, ученые ищут пригодны для жизни планеты, космонавты продолжают покорять космос.
Смотрите в фотоленте, что нового происходило в космосе в мае.
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