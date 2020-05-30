Звездный привет: космос в фотографиях

С 26 марта по 15 мая рестораны, кафе, столовые и другие места общественного питания в Абхазии были закрыты. Какие потери понес общепит в республике в связи с карантином и как отрасль приходит в себя после продолжительного застоя, читайте в материале Sputnik.

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