18:24 30 Мая 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD70.75
  • EUR78.55
Поиск
Фото

Звездный привет: космос в фотографиях

Получить короткую ссылку
14 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Южное полушарие Юпитера.
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200530/1030235132.html

Южное полушарие Юпитера, почему космонавтам пришлось покинуть капсулу космического корабля Crew Dragon, как проходила расстыковка грузового корабля Cygnus от Международной космической станции и другие космические новости мая в фотоленте.

Человек всегда задавался вопросом, что таит в себе бескрайнее пространство космоса. 

С развитием технологий изучение космоса стало доступнее. Страны запускают в небо космические аппараты новых поколений для разведки и исследования пространства, ученые ищут пригодны для жизни планеты, космонавты продолжают покорять космос.

Смотрите в фотоленте, что нового происходило в космосе в мае.

Смотрите также:



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Звездный привет: космос в фотографиях
Протесты из-за убийства: что происходит в американском Миннеаполисе
Вакантное место: выборы в Парламент Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться