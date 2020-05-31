Выборы и карантин: весна в объективе Sputnik Абхазия

Первый месяц весны в Абхазии выдался тревожным. Коронавирусная инфекция к тому времени уже была выявлена в России и Грузии, но в Абхазии в тот период больше рассуждали о предстоящих выборах, которые состоялись 22 марта. Победу одержал Аслан Бжания.

Уже с 25 марта жизнь населения страны кардинально изменилась. Руководство страны ввело ряд ограничительных мер, которые впоследствии дополнялись. Среди таких мер были приостановка работы организаций и предприятий, общественного транспорта, строгие требования к ношению медицинских масок и перчаток, закрытие границ, запрет на проведение культурно-массовых мероприятий.

Жители Абхазии пребывали в ожидании того, что будет дальше и надеялись на позитивный исход, но 30 марта все изменилось. По сообщению оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, в этот день жительница села Аберкыт в Галском районе Нино Хецуриани, накануне приехавшая в республику из Москвы, с подозрением на коронавирус была доставлена в больницу грузинского Зугдиди. Позже диагноз подтвердился. Гал взяли в "кольцо", там объявили комендантский час.

В апреле у троих жителей Гагры был выявлен коронавирус. Все они проживали в одном многоквартирном доме, который впоследствии был изолирован правоохранительными органами на несколько недель. Двое из заболевших выздоровели и одна пожилая женщина скончалась.

23 апреля состоялась церемония инаугурации Аслана Бжания на пост президента Абхазии. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в стране, инаугурация прошла в присутствии ограниченного количества людей и без зарубежных гостей.

К концу мая общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составило 28 человек.





