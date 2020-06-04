Прекрасная "ведьма" и посол доброй воли: Анджелина Джоли отмечает юбилей

Анджелина Джоли дебютировала в кино в 1982 году в комедийном фильме "В поисках выхода", в котором также снимались ее родители. Настоящая всемирная популярность пришла к ней в начале двухтысячных, после ролей в таких фильмах как "Угнать за 60 секунд" и "Лара Крофт: Расхитительница гробниц"

Анджелина Джоли - первая актриса в истории, три года подряд выигравшая премию "Золотой глобус". В 2009 она получила "Оскар" как исполнительница лучшей женской роли в фильме "Подмена", в 2013 году Джоли вручили почетный "Оскар" (Награда имени Джина Хершолта) за активную волонтерскую гуманитарную деятельность.

Джоли была названа самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда по версии журнала Forbes в 2009, 2011 и 2013 году.

Анджелина Джоли трижды была замужем, последним ее супругом был актер Бред Питт. в

У Анджелины Джоли шестеро детей, трое усыновленных и трое родных.