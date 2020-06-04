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Прекрасная "ведьма" и посол доброй воли: Анджелина Джоли отмечает юбилей

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© AFP 2019 / TIZIANA FABI
Анджелина Джоли позирует на премьере фильма "Малефисента: Владычица тьмы" в Риме, 2019 год.
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200604/1030265442/Prekrasnaya-vedma-i-posol-dobroy-voli-Andzheline-Dzholi-ispolnilos-45.html

Американской актрисе, кинорежиссеру, сценаристке, продюсеру, фотомодели и послу доброй воли ООН Анджелине Джоли исполнилось 45 лет.

Анджелина Джоли дебютировала в кино в 1982 году в комедийном фильме "В поисках выхода", в котором также снимались ее родители. Настоящая всемирная популярность пришла к ней в начале двухтысячных, после ролей в таких фильмах как "Угнать за 60 секунд" и "Лара Крофт: Расхитительница гробниц"

Анджелина Джоли - первая актриса в истории, три года подряд выигравшая премию "Золотой глобус". В 2009 она получила "Оскар" как исполнительница лучшей женской роли в фильме "Подмена", в 2013 году Джоли вручили почетный "Оскар" (Награда имени Джина Хершолта) за активную волонтерскую гуманитарную деятельность.

Джоли была названа самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда по версии журнала Forbes в 2009, 2011 и 2013 году.

Анджелина Джоли трижды была замужем, последним ее супругом был актер Бред Питт. в

У Анджелины Джоли шестеро детей, трое усыновленных и трое родных. 



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Прекрасная "ведьма" и посол доброй воли: Анджелина Джоли отмечает юбилей
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