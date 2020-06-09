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Репетиция Парада: как под Москвой готовятся к торжествам на Красной площади

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Темы:
75-летие Победы в Великой Отечественной войне (146)
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В подмосковном Алабине прошла масштабная тренировка парада к 75-летию Победы.
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200609/1030298981.html

Первая репетиция пеших расчетов, которые будут участвовать 24 июня в московском параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, прошла в понедельник на парадной площадке в подмосковном Алабино.

Президент России Владимир Путин из-за ситуации с распространением коронавируса отложил проведение парада в честь 75-летия Победы. Девятого мая в российских городах прошли авиапарады и праздничные салюты. Позже Путин поручил Минобороны начать подготовку к параду 24 июня.

Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что 24 июня в главном параде в Москве будут задействованы 14 тысяч человек, также Россия пригласила парадные расчеты 19 государств поучаствовать в параде Победы на Красной площади.

В состав механизированной колонны включены 23 типа образцов новой и модернизированной техники. Впервые по Красной площади пройдут, например, танки Т-90М и Т-80БВМ, боевые машины пехоты "Курганец-25" и "Армата" с 57-миллиметровыми боевыми модулями, боевая машина пехоты БМП-2 с боевым отделением "Бережок", реактивная система залпового огня "Торнадо-С", тяжёлая огнемётная система ТОС-2, зенитная ракетная система С-300В4, береговой ракетный комплекс "Бал".
В воздушной части парада примет участие 75 воздушных судов.

Темы:
75-летие Победы в Великой Отечественной войне (146)


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