Сад карантинного периода: что происходит в Ботсаду Сухума

Из-за угрозы распространения коронавируса власти республики ограничили въезд иностранным гражданам. Отсутствие посетителей бьет по бюджету ботсада, который зарабатывает благодаря туристу. А это в свою очередь ограничивает возможности по уходу за коллекцией и в целом за парком.
В этом году Сухумский ботанический сад отмечает свое 180-летие. Парк был заложен в 40-е годы XIX столетия аптекарем Владиславом Багриновским. Сегодня демонстрационная часть сада составляет свыше пяти гектаров земли. На данный момент в коллекции Сухумского Ботанического сада свыше пяти тысяч растений со всего земного шара.
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