Сад карантинного периода: что происходит в Ботсаду Сухума

В Сухумском ботсаду расцвели множество субтропических растений. Но насладиться всем этим просто некому. Туристов в республике нет из-за закрытой границы.

Из-за угрозы распространения коронавируса власти республики ограничили въезд иностранным гражданам. Отсутствие посетителей бьет по бюджету ботсада, который зарабатывает благодаря туристу. А это в свою очередь ограничивает возможности по уходу за коллекцией и в целом за парком.

В этом году Сухумский ботанический сад отмечает свое 180-летие. Парк был заложен в 40-е годы XIX столетия аптекарем Владиславом Багриновским. Сегодня демонстрационная часть сада составляет свыше пяти гектаров земли. На данный момент в коллекции Сухумского Ботанического сада свыше пяти тысяч растений со всего земного шара.

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