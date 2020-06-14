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Сад карантинного периода: что происходит в Ботсаду Сухума

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  • Абхазский государственный ботанический сад
  • Абхазский государственный ботанический сад
  • Абхазский государственный ботанический сад
  • Абхазский государственный ботанический сад
  • Абхазский государственный ботанический сад
  • Абхазский государственный ботанический сад
  • Абхазский государственный ботанический сад
  • Абхазский государственный ботанический сад
  • Абхазский государственный ботанический сад
  • Абхазский государственный ботанический сад
  • Ботанический сад.
  • Ботанический сад.
  • Ботанический сад.
  • Абхазский государственный ботанический сад
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сухумский ботанический сад цветет и пахнет.
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200614/1030316608/Sad-karantinnogo-perioda-chto-proiskhodit-v-Botsadu-Sukhuma.html

В Сухумском ботсаду расцвели множество субтропических растений. Но насладиться всем этим просто некому. Туристов в республике нет из-за закрытой границы.

Из-за угрозы распространения коронавируса власти республики ограничили въезд иностранным гражданам. Отсутствие посетителей бьет по бюджету ботсада, который зарабатывает благодаря туристу. А это в свою очередь ограничивает возможности по уходу за коллекцией и в целом за парком.

В этом году Сухумский ботанический сад отмечает свое 180-летие. Парк был заложен в 40-е годы XIX столетия аптекарем Владиславом Багриновским. Сегодня демонстрационная часть сада составляет свыше пяти гектаров земли. На данный момент в коллекции Сухумского Ботанического сада свыше пяти тысяч растений со всего земного шара.

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