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Шорт-лист фотоконкурса имени Андрея Стенина-2020

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Работа индийского фотографа Shubham Kothavale "Розовый фестиваль", вошедшая в шорт-лист конкурса имени Андрея Стенина в категории "Моя планета. Одиночная фотография"
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200616/1030343222.html

Интрига, как распределятся призовые места в номинациях конкурса и кто станет обладателем его главной награды, Гран-при, сохранится до сентября. В первый месяц осени конкурс имени Андрея Стенина объявит победителей на сайте stenincontest.ru | stenincontest.com.

Международное жюри конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, в состав которого вошли ведущие эксперты фотографической отрасли мира, выбрало лучшие из свыше пяти тысяч поданных работ. За победу на конкурсе в 2020 году боролись молодые фотожурналисты из 75 стран, сообщает РИА Новости.

Участниками шорт-листа стали представители 19 стран — России, США, Франции, Индии, Италии, Испании, Ирана, Бангладеш, Германии, Венгрии, Турции, Белоруссии, ЮАР, Китая, и впервые в него вошли работы фотографов из Великобритании, Австрии, Аргентины, Бразилии и Гаити.

Все работы нового года отмечены предельной, на стыке с живописью, визуальной красотой. Через ее код молодые фотожурналисты хотят озвучить и осмыслить самые острые проблемы современности — от социальных и политических столкновений до вопросов экологии. В красоте, по их мнению, заложена огромная гуманистическая сила, и она действительно может спасти мир.



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Шорт-лист фотоконкурса имени Андрея Стенина-2020
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