Шорт-лист фотоконкурса имени Андрея Стенина-2020

Интрига, как распределятся призовые места в номинациях конкурса и кто станет обладателем его главной награды, Гран-при, сохранится до сентября. В первый месяц осени конкурс имени Андрея Стенина объявит победителей на сайте stenincontest.ru | stenincontest.com.

Международное жюри конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, в состав которого вошли ведущие эксперты фотографической отрасли мира, выбрало лучшие из свыше пяти тысяч поданных работ. За победу на конкурсе в 2020 году боролись молодые фотожурналисты из 75 стран, сообщает РИА Новости.

Участниками шорт-листа стали представители 19 стран — России, США, Франции, Индии, Италии, Испании, Ирана, Бангладеш, Германии, Венгрии, Турции, Белоруссии, ЮАР, Китая, и впервые в него вошли работы фотографов из Великобритании, Австрии, Аргентины, Бразилии и Гаити.

Все работы нового года отмечены предельной, на стыке с живописью, визуальной красотой. Через ее код молодые фотожурналисты хотят озвучить и осмыслить самые острые проблемы современности — от социальных и политических столкновений до вопросов экологии. В красоте, по их мнению, заложена огромная гуманистическая сила, и она действительно может спасти мир.