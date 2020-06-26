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Акармарская тройка: водопады шахтерского поселка

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© Sputnik / Томас Тхайцук
В окрестностях шахтерского поселка Акармара расположились три водопада: "Святой", "Великан" и "Ирина". Указатель к Акармарским водопадам.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200626/1030385645/Akarmarskaya-troyka-vodopady-shakhterskogo-poselka.html

В окрестностях шахтерского поселка Акармара в Ткуарчале расположены три водопада, которые образованы горным притоком реки Аалдзга.

Путь к водопадам лежит через шахтерский поселок Акармара. Первый водопад – "Святой" находится в 12 километрах от Ткуарчала. Свое название он получил сравнительно недавно, после того как водопад был освящен служителями церкви.

Выше "Святого" находятся еще два водопада. Тропа к ним была проложена местным жителем Арланом Какубава, когда в 2016 году он организовал экспедицию в горы.

Водопад "Ирина" получил свое название в честь матери Арлана Какубава. Высота водопада достигает 40 метров.

"Великан" же получил свое название из-за своих размеров. Это самый большой водопад на территории Абхазии. Высота его достигает ста метров.

Путь к "Великану" и "Ирине" лежит по глинистому участку. Вплотную подъехать к водопадам на машине не получится. Преодолев большую часть пути, придется оставить свое авто на площадке и дальше продолжить путь пешком.

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