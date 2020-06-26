Прощание со знаменем: вручение дипломов выпускникам сухумского военного училища

В сухумском Парке Славы прошла торжественная церемония вручения дипломов курсантам СВОКУ. Пять выпускников училища проучились четыре года.

"Сегодня знаменательный день в Абхазии. Сухумское высшее общевойсковое училище выпустило молодых офицеров, по приказу министра обороны. Они распределены по воинским частям и подразделениям", - рассказал начальник училища Игорь Нинуа.

Вчерашних курсантов награждали грамотами. После они прошли ритуал "Прощания со знаменем": они преклонили колено и голову перед знаменем в честь расставания с училищем. Церемония завершилась торжественным маршем.

Сухумское высшее общевойсковое командное училище ведет свою историю с 31 октября 2000 года. Создано по приказу Министра обороны Республики Абхазия. Училище является государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования. По окончанию училища курсанты получают диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании с присвоением первичного офицерского звания "лейтенант".