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Прощание со знаменем: вручение дипломов выпускникам сухумского военного училища

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© Sputnik / Томас Тхайцук
Церемония вручения дипломов выпускникам СВОКУ проходила в парке Славы в Сухуме у мемориала в честь погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200626/1030412848/Proschanie-so-znamenem-vruchenie-diplomov-vypusknikam-sukhumskogo-voennogo-uchilischa.html

Ежегодная торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Сухумского высшего общевойскового командного училища (СВОКУ) прошла в Сухуме.

В сухумском Парке Славы прошла торжественная церемония вручения дипломов курсантам СВОКУ. Пять выпускников училища проучились четыре года.

"Сегодня знаменательный день в Абхазии. Сухумское высшее общевойсковое училище выпустило молодых офицеров, по приказу министра обороны. Они распределены по воинским частям и подразделениям", - рассказал начальник училища Игорь Нинуа.

Вчерашних курсантов награждали грамотами. После они прошли ритуал "Прощания со знаменем": они преклонили колено и голову перед знаменем в честь расставания с училищем. Церемония завершилась торжественным маршем.

Сухумское высшее общевойсковое командное училище ведет свою историю с 31 октября 2000 года. Создано по приказу Министра обороны Республики Абхазия. Училище является государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования. По окончанию училища курсанты получают диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании с присвоением первичного офицерского звания "лейтенант".

 

 



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