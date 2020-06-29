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Прощай, детство: последний звонок в Абхазии

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© Sputnik / Томас Тхайцук
В школах Абхазии прошел долгожданный последний звонок
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Sputnik Абхазия
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В этом году из-за ограничительных мер, школьники Абхазии столкнулись с рядом проблем. Помимо самостоятельной подготовки к экзаменам, больше всего учеников беспокоил вопрос, проведут ли в Абхазии последний звонок, и будет ли выпускной вечер.

Сегодня в абхазских школах провели последний звонок. Выпускниками стали 1791 учеников. Из них 11 медалистов. Учителя поздравили детей с праздником, пожелали им светлого будущего и достижение больших высот. Конечно же, выпускники не остались в стороне. Они выразили огромную благодарность учителям, за их труд и терпение.

По традиций, белые рубашки выпускников были расписаны поздравлениями и пожеланиями от друзей. В конце были отпущены в небо воздушные шары, символ неизведанных, но радостных будущих событий.

Из-за пандемии правительство Абхазии в марте приняло решение отпустить учеников на внеплановые каникулы. Учебный год закончился в этом году 13 мая. Всему виной вирус, точнее ограничительные меры, которые были введены в республике во избежание распространение вируса. Но 2 июня выпускникам все же пришлось вернуться в школу, чтобы подготовиться к экзаменам, которых в этом году два вместо пяти - школьники сдавали родной язык и алгебру.



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