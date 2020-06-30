"Байдарочный" дом: заброшенная спортбаза в Гале

В селе Первый Гал на востоке Абхазии находится заброшенная спортивная база, в которой раньше жили и тренировались байдарочники бывшего Советского Союза, Европы и Азии.

Спортивный объект был построен в 1972 год. С тех пор четыре раза в год в Абхазию на тренировки приезжали байдарочники со всех стран мира и бывшего СССР. Среди них были чемпионы Европы, мира и Олимпийских игр - Юрий Филатов, Галина Крефт, Владимир Парфенович, Виталий и Леонид Ивановы.

Объект был разрушен в ходе Отечественной войны народа Абхазии. Местные жители, чьи дома были разрушены или сожжены, унесли все имущество. После войны спортбазу так и не восстановили, с годами ее состояние становится все хуже, повсюду разбросан мусор, по территории разгуливает скот.

От спорткомплекса осталась лишь столовая, теперь она – местный ресторан, но с теми же советскими "декорациями", деревянными окнами и бирюзовым кафелем на стенах.

Практические занятия проходили недалеко от спортбазы в Галском водохранилище, которые местные жители называют "морем". Ежедневно спортсмены проплывали восемь километров вдоль водохранилища. Сейчас к "морю" приезжают только чтобы порыбачить, или редкие туристы, которые приезжают в самую восточную часть, чтобы полюбоваться красотами окрестностей.

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