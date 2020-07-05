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"Провокация" в Стране Советов: бикини в СССР

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© Sputnik / N. Rakhmanov
Отдыхающие на пляже пансионата в Пицунде, 1982 год
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200705/1030456190.html

Пятого июля во всем мире отмечают День бикини. Сегодня купальником из двух частей никого не удивишь, а когда-то такой пляжный наряд считался провокационным. Как это было в СССР, смотрите в фотоленте Sputnik.

Бикини, то есть открытый женский купальник, состоящий из двух отдельных элементов,был создан парижским я парижский модельером Луи Реаром в середине 40-х годов прошлого века. Новая модель купальника была названа по атоллу Бикини, на котором США провели ядерные испытания.

Потребовалось более десяти лет, прежде чем девушки, одетые лишь частично, перестали шокировать публику и бикини вошли в моду. Значительный вклад в популяризацию бикини в 1950-е годы внесли актрисы Бриджит Бардо и Мэрилин Монро.

В СССР бикини стали появляться еще в 1960-е годы, но по-настоящему популярными стали в 1970-е.

 



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