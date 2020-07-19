Юбилей московских Игр: церемония открытия Олимпиады-80

В танцевальных и спортивных сюжетах церемонии открытия Олимпиады, длившейся около 3-х часов, участвовало свыше 16 тысяч спортсменов, самодеятельных и профессиональных артистов.

40 лет назад, с 19 июля, в Москве открылись XXII Олимпийские игры. Это были первые в истории Олимпийские игры на территории Восточной Европы, а также первые Олимпийские игры, проведенные в социалистической стране.

Около 60 стран бойкотировали Олимпиаду в столице СССР из-за ввода советских войск в Афганистан годом ранее. Но некоторые спортсмены из стран, бойкотировавших Игры, приехали в Москву и выступали под олимпийским флагом.

Всего в московской Олимпиаде приняли участие спортсмены из 80 стран.

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