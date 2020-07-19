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Юбилей московских Игр: церемония открытия Олимпиады-80

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Темы:
Олимпиада-80 (15)
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© Sputnik / Vladimir Vyatkin
XXII Олимпийские игры в Москве. Центральный стадион им. В.И. Ленина. Торжественная церемония открытия. Выступление физкультурников.
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Sputnik Абхазия
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В танцевальных и спортивных сюжетах церемонии открытия Олимпиады, длившейся около 3-х часов, участвовало свыше 16 тысяч спортсменов, самодеятельных и профессиональных артистов.

40 лет назад, с 19 июля, в Москве открылись XXII Олимпийские игры. Это были первые в истории Олимпийские игры на территории Восточной Европы, а также первые Олимпийские игры, проведенные в социалистической стране.

Около 60 стран бойкотировали Олимпиаду в столице СССР из-за ввода советских войск в Афганистан годом ранее. Но некоторые спортсмены из стран, бойкотировавших Игры, приехали в Москву и выступали под олимпийским флагом. 

Всего в московской Олимпиаде приняли участие спортсмены из 80 стран.

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Темы:
Олимпиада-80 (15)


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