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"Мальчишки в полете" и "Никаких стен": лучшие фото 2020 года, снятые на iPhone

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Снимок No walls белорусского фотографа Artsiom Baryshau, занявший 1-е место в номинации Photographer of the Year конкурса IPPAWARDS 2020.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200725/1030617229.html

Фотоконкурс iPhone Photography Awards (IPPAWARDS) был основан в 2007 году и проводится уже на протяжении 13 лет.

Конкурс позволяет найти талантливых фотографов со всего мира.

Особенность конкурса заключается в том, что все работы сделаны на смартфоны iPhone. Судьям приходится отбирать лучшие фотографии из тысячи заявок.

В 2020 году гран-при получил британский фотограф Димпи Бхалоти за работу "Мальчишки в полете".

Первое место - за Артемом Барышевым из России за работу "Никаких стен". Второе место занял Чжао Гэли из Китая, а третье - Саиф Хуссейн из Ирака.

Лауреаты премии этого года представляют более 20-ти стран.



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"Мальчишки в полете" и "Никаких стен": лучшие фото 2020 года, снятые на iPhone
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