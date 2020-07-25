"Мальчишки в полете" и "Никаких стен": лучшие фото 2020 года, снятые на iPhone

Конкурс позволяет найти талантливых фотографов со всего мира.
Особенность конкурса заключается в том, что все работы сделаны на смартфоны iPhone. Судьям приходится отбирать лучшие фотографии из тысячи заявок.
В 2020 году гран-при получил британский фотограф Димпи Бхалоти за работу "Мальчишки в полете".
Первое место - за Артемом Барышевым из России за работу "Никаких стен". Второе место занял Чжао Гэли из Китая, а третье - Саиф Хуссейн из Ирака.
Лауреаты премии этого года представляют более 20-ти стран.