"После захода солнца": премьера спектакля в Абхазском Молодежном театре

Премьера спектакля "После захода солнца" в Абхазском государственном Молодежном театре имени Самсона Чанба должна была состояться еще в мае, но из-за ситуации с коронавирусом ее перенесли на июль.

Актерами в новом спектакле выступили выпускники Абхазского государственного университета, факультета актерского мастерства. "После захода солнца" - их дипломная работа.

Спектакль создан по мотивам пьесы Артура Лорентса "Вестсайдская история".

Сюжет разворачивается вокруг влюбленной пары Марии и Бернандо. Беда в том, что родной брат Марии, Тони, враждует с Бернандо. Судьба влюбленной пары находится в огромной опасности. Влюбленные, несмотря на преграды, не сдаются и идут к своей мечте. Но все их попытки не приводят к положительному исходу.

Абхазский Молодежный театр был открыт в 2014 году 21 августа по распоряжению Кабинета министров Абхазии.