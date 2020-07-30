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"После захода солнца": премьера спектакля в Абхазском Молодежном театре

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© Sputnik / Марианна Кубрава
Премьера спектакля "После захода солнца" прошла 28 июля в Абхазском молодежном театре.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200730/1030642413/Posle-zakhoda-solntsa-premera-spektaklya-v-Abkhazskom-molodezhnom-teatre-.html

Премьера спектакля "После захода солнца" в Абхазском государственном Молодежном театре имени Самсона Чанба должна была состояться еще в мае, но из-за ситуации с коронавирусом ее перенесли на июль.

Актерами в новом спектакле выступили выпускники Абхазского государственного университета, факультета актерского мастерства. "После захода солнца" - их дипломная работа.

Спектакль создан по мотивам пьесы Артура Лорентса "Вестсайдская история".

Сюжет разворачивается вокруг влюбленной пары Марии и Бернандо. Беда в том, что родной брат Марии, Тони, враждует с Бернандо. Судьба влюбленной пары находится в огромной опасности. Влюбленные, несмотря на преграды, не сдаются и идут к своей мечте. Но все их попытки не приводят к положительному исходу.

Абхазский Молодежный театр был открыт в 2014 году 21 августа по распоряжению Кабинета министров Абхазии.



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"После захода солнца": премьера спектакля в Абхазском Молодежном театре
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