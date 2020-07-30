"После захода солнца": премьера спектакля в Абхазском Молодежном театре

Актерами в новом спектакле выступили выпускники Абхазского государственного университета, факультета актерского мастерства. "После захода солнца" - их дипломная работа.
Спектакль создан по мотивам пьесы Артура Лорентса "Вестсайдская история".
Сюжет разворачивается вокруг влюбленной пары Марии и Бернандо. Беда в том, что родной брат Марии, Тони, враждует с Бернандо. Судьба влюбленной пары находится в огромной опасности. Влюбленные, несмотря на преграды, не сдаются и идут к своей мечте. Но все их попытки не приводят к положительному исходу.
Абхазский Молодежный театр был открыт в 2014 году 21 августа по распоряжению Кабинета министров Абхазии.