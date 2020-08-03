Огонь до небес: невероятные кадры природных пожаров в Калифорнии

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Около восьми тысяч человек были эвакуированы из-за масштабных лесных пожаров в американском штате Калифорния.
В 2020 году это первый крупный лесной пожар в Калифорнии. Пожару присвоили имя Эппл (Apple).
По данным властей, за одну ночь сгорело по меньшей мере 8,3 тысячи гектаров лесов.
Более 1300 пожарных тушат очаги возгорания с земли и с воздуха.
Быстрому распространению пожара способствует погода. В регионе стоит жара под 40 градусов.