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Огонь до небес: невероятные кадры природных пожаров в Калифорнии

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© AFP 2019 / Josh Edelson
Пожарные у палящего леса в Калифорнии.
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200803/1030674243.html

Около восьми тысяч человек были эвакуированы из-за масштабных лесных пожаров в американском штате Калифорния.

В 2020 году это первый крупный лесной пожар в Калифорнии. Пожару присвоили имя Эппл (Apple).

По данным властей, за одну ночь сгорело по меньшей мере 8,3 тысячи гектаров лесов. 

Более 1300 пожарных тушат очаги возгорания с земли и с воздуха.

Быстрому распространению пожара способствует погода. В регионе стоит жара под 40 градусов.



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