Моцарт джаза: яркие кадры ко дню рождения Луи Армстронга

Свидетельство о крещении Луи Армстронга было найдено только в середине 1980-х годов, поэтому дату своего рождения он точно не знал и выбрал ее произвольно – 4 июля 1900 года (День независимости США).

Будущий музыкант родился в бедной семье. Отец, рабочий-поденщик, бросил семью, когда сыну было около пяти лет, мать была прачкой.

С детства он пел на городских улицах в составе квартета своих приятелей. В 1907 году он стал помогать по дому семье торговцев углем Карнофски – еврейских эмигрантов из России. Карнофски дали Армстронгу деньги на покупку первого музыкального инструмента – корнета.

В новогоднюю ночь 1912 года Луи, отмечая праздник, выстрелил в воздух из чужого пистолета, после чего был арестован и помещен в дом для трудновоспитуемых подростков. Здесь он начал учиться музыке, освоил альтгорн и корнет, выступал в составе духового оркестра и хора.

Джаз родился раньше, чем Луи Армстронг. Но росли они вместе. Луи дал джазу новое дыхание, сделав его звуки теплыми и яркими, как летнее утро, и густыми, как мед, и положил начало мировой джазомании.