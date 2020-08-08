Морское испытание: заплыв "Swim Sukhum"

В Сухуме состоялись ежегодные соревнования по плаванию и дуатлону. "Swim Sukhum" каждый раз собирает до 500 участников, которые хотят проверить свои возможности. В этом году испытать себя решили более 400 и взрослых и детей.

На соревнованиях участники могли попробовать свои силы на дистанциях от 50 до 2700 метров. В этом году организаторы "Swim Sukhum" ввели новую дистанцию на 2700 метров, которая называется "Сухумская бухта".

В "Сухумской бухте" испытать себя могли только опытные пловцы. Первыми среди мужчин финишировали Олег Недогаров, Андрей Степанов и Заур Тарба.

А среди женщин - Елена Вардимиади, Маргарита Тория и Наталья Воинская.

В дуатлоне – плавание и бег – первое место занял Егор Журавлев из Московской области.

На соревнованиях были представлены и детские дистанции. На 50 метров среди мальчиков первое место занял Арсений Теньков, второе – Дмитрий Раханян, третье – Александр Кравец.

Среди девочек первой приплыла Даниэла Нубарян, второй – Камилла Квернадзе, третей – Ангелина Рущак.

На детской дистанции 200 метров среди мальчиков первое место занял Петр Дяченко, второе – Давид Нубарян, третье – Светогор Евдокимов.